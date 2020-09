Traficul rutier pe strada Albișoara, în perimetrul bulevardului Grigore Vieru şi strada Alexandr Puşkin, suspendat

17:00

„Acolo s-a început vaccinarea masivă. Am văzut că mai mulți conducători, deputați își administrează acest vaccin. O să-i rog să-mi dea vreo sută de mii de vaccine și să luăm grupuri de risc. Luăm medicii, îi luăm pe cei din prima linie. Să fie gratis și doar cei care doresc, nu impunem pe nimeni. Eu am spus anterior că nu trebuie să fie vaccinarea obligatorie. După ce am anunțat că sunt gata, mi-au scris vreo 5 mii de persoane: „domnule președinte, noi tot suntem gata”. Dacă cineva își asumă ris...