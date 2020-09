Trafic închis pe un nou tronson de pe strada Albișoara

12:20

Anume din cauza fostei conduceri a Băncii Naționale a Moldovei a fost posibilă realizarea „furtului miliardului”. Majoritatea din reprezentanții fostei conduceri au fost puși sub învinuire și, în viitorul apropiat, procurorii urmează să decidă asupra rezultatelor urmăririi penale în privința lor. Declarația aparține procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Într-o conferință de... The post Procurorul general: Din cauza fostei conduceri a BNM a fost posibil furtul miliardului appeared first on Portal de știri.