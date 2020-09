La Moldtelecom ai viteză maximă la Internet și toată grila de canale TV, la preț minim, plus un abonament de telefonie mobilă gratuit pe viață

08:50

Epidemia: situația 532 de cazuri noi de COVID s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Moldova, fiind procesate 2524 de teste. Astfel, numărul total al celor care s-au infectat a ajuns până la 37740 de persoane. 26575 dintre acestea s-au însănătoșit, 1024 au decedat (16 — astăzi). 10141 de pacienți continuă tratamentul în spitale și la domiciliu, 509 dintre ei fiind în stare gravă, iar 33 — conectați la aparatele de respirație asistată. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, indicele de contaminare […] The post NM Espresso: de ce Moldova rămâne „o țară a contrabasului”, cum vor activa grădinițele din Chișinău și ce fel de paradă a avut loc la Tiraspol appeared first on NewsMaker.