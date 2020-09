(FOTO) Site-ul MAI din Belarus a fost atacat de hackeri, care l-au dat în urmărire pe Lukașenko pentru crime de război

17:10

532 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, după procesarea a 2524 de teste, informează Ministerul Sănătății. Din numărul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import (Egipt-1, SUA-1, Ucraina-1). Totodată, alți 30 de lucrători medicali s-au infectat cu coronavirus. Este vorba despre 11 medici, 17 asistenți medicali și […]