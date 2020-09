Stimați colaboratori ai Serviciului Vamal,

07:00

Stimați antreprenori, Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, am onorabila misiune ca în numele Guvernului Republicii Moldova, colegilor mei din instituțiile guvernamentale să vin cu un mesaj de mulțumire și apreciere a rezultatelor pe care reprezentanții businessului moldovenesc le-au obținut în acest an foarte dificil. Anul acesta economia Republicii Moldova, ca și cea regională și cea mondială, este lovită de o criză generată de pandemia COVID - 19. Efectele acestei crize pandemice sunt resimțite de toate sectoarele economice ale Republicii Moldova și în aceste condiții admirăm talentul, curajul și profesionalismul înalt al Dumneavoastră manifestat în această perioadă. Majoritatea ați reușit să păstrați locurile de muncă, să continuați activitatea în condiții foarte vitrege, să mențineți cu efortul financiar sustenabilitatea bugetară a Republicii Moldova. Numai datorită Dvs statul Republica Moldova este capabil să-și onoreze obligațiunile financiare față de cetățeni, domeniile medicină, educație și față de alte sectoare foarte importante pentru țară. Apreciez și vă mulțumesc pentru suportul pe care îl are Guvernul Republicii Moldova, în această perioadă dificilă, am avut suportul Camerei de Comerț și Industrie, a multor Asociații ale oamenilor de afaceri în elaborarea acelor măsuri care au venit să compenseze parțial efectele acestei crize asupra businessului. Acele pachete de măsuri cu care a venit Guvernul pentru a susține economia au fost elaborate cu susținerea și la propunerea Dvs., considerând realitățile pe care le avem. În mod special, apreciez faptul că ați susținut acele măsuri care vin să contribuie la continuarea activității Dvs și la menținerea locurilor de muncă. Acel pachet de acțiuni care susțin agenții economici la achitarea salariilor. Mă refer la subvenționarea plăților fiscale aferente salariilor care au un efect și contribuie la menținerea locurilor de muncă, ori achitarea salariilor pentru oamenii care sunt angajați în sectorul privat sau în sectorul public bugetar este unul din precondițiile ca și economia să funcționeze, să aveți consumatori solvabili și astfel să putem cu toții ieși din această situație dificilă. În mod special mulțumesc colegilor, membrilor Camerei de Comerț și Industrie cu care în această perioadă am avut câteva întrevederi foarte productive, iar ca rezultat am avut și acele măsuri de susținere a economiei, dar și planuri pentru recuperarea ulterioară a economiei. În acesta an care este afectat de criza pandemică mai multe evenimente trebuie reformatate, inclusiv unul din cele mai importante evenimente pentru economia noastră și pentru stat, acea Gală cu participarea membrilor Camerei de Comerț și Industrie numită Marca Comercială a anului și premiului pentru realizări în domeniul calității, produselor și serviciilor. În acest an, acest eveniment la care țin foarte mult va fi realizat în regim on-line, iar cei mai buni businessmeni, care prin prestația lor din acest an au meritat premiile respective, le doresc succes în continuare, le mulțumesc pentru munca depusă, mă închin talentului Dvs și sunt absolut sigur că țara noastră, având asemenea oameni talentați, patrioți în economie, va reuși să parcurgă și această perioadă dificilă, iar recuperarea economică va deveni un lucru real pe un termen mediu. Succes tuturor antreprenorilor și vă mulțumesc din inimă din numele tuturor membrilor Guvernului. Cu respect, Ion Chicu, Prim-ministrul Republicii Moldova