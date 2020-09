Un deputat PSRM susține că Pavel Filip și Maia Sandu ar fi avut astăzi o întrevedere pentru a discuta demiterea Guvernului. „Se pare că democrații încep propriul joc”. Reacția PAS

15:30

Pe 27 august, am consemnat cu toții încă un an de la independență, crucial, de altfel, din perspectiva unui an electoral. Sunt 29. Mulți? Puțini? Suntem unde trebuia să fim? Am ajuns, nu am ajuns? Unde suntem? Cum suntem? Ca să nu lunecăm în lamentații și să dăm greș la „măsurat”, lucrurile ar fi normal...