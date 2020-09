Naționala Moldovei de fotbal a făcut egal cu Kosovo, scor 1-1

16:30

Începând cu primele luni ale verii, programul antreprenorial XY Accelerator powered by Tekwill a anunțat lansarea celei de-a doua ediții, care se va desfășura în perioada 10 octombrie 2020 - 10 februarie 2021. Prima ediție s-a finalizat cu finanțarea a două companii locale, Woop și Teleportravel, care pe lângă investiții în valoare de a câte $8000 fiecare, au beneficiat de mentorat, consultanță și cunoștințe din partea celor mai cotați specialiști din domenii precum marketing, vânzări, finanțe, IT etc. Articolul Cunoaște primii trei mentori internaționali ai programului XY Accelerator powered by Tekwill II apare prima dată în #diez.