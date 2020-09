Peste 100 milioane lei pentru salariile cadrelor didactice, care vor avea un regim de lucru sporit din cauza pandemiei

22:00

Problema mirosului urât în capitală persistă de ani de zile, iar abia acum s-a intervenit. Despre aceasta a vorbit primarul general Ion Ceban în cadrul emisiunii UNInterviu de la UNIMEDIA. Potrivit edilului, s-au întreprins foarte multe lucruri la acest capitol. „Noi am acoperit acele lacune unde erau peste 500 de mii de tone de nămol. Care erau în proporție e 40 la sută sursa de miros din capitală. După care am intervenit pe acele geotuburi, care de 2,5 ani nu au fost eliberate de nămol. Noi am încercat să facem asta în luna februarie, și când am eliberat 4 din cele 18 geotuburi, a apărut prima fază de miros – aproximativ 10 zile și am renunțat la această idee. Pentru prima dată nămolul este și deshidratat și dezinfectat. Ați văzut că acel nămol care este depozitat în acele lagune, practic nu are miros. Conform standardelor, miros trebuie să existe doar în zona stației de epurare – 500 de metri. Acum ceea ce avem și ne duce cu gândul că avem o problemă în plus, este procesul de producere ceea ce începe cu cumpărarea cerealelor. Asta înseamnă mai multă producerea alcoolului, producătorul de pește, mulți alții care sunt implicați în această privință. Noi am prelevat probe de laborator pe calitatea apei și vreau să vă spun că sunt norme depășite, în unele cazuri de 2000 de ori, în alte cazuri de zeci de ori, ceea ce ne deranjează foarte mult. Asta înseamnă că acele eliminări care se fac în canalizațiile publice, nu corespund standardelor care ar trebui să fie”, a declarat Ion Ceban. Edilul spune că a solicitat asistența autorităților publice centrale, pentru că municipalitatea nu are un laborator acreditat, ca să vedem ce se elimină și în atmosferă. „Sunt procese de producere, pe care vrem să le înțelegem. Au rămas singurile suspiciuni deversărilor în bazinele acvatice. Din probele pe care le-am luat avem neregularități”, a conchis edilul.