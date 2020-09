În R. Moldova, pandemia de COVID-19 a depășit cele mai sumbre scenarii

10:20

Partidului „ȘOR” va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Partidul nu-și dorește alegeri parlamentare anticipate dar este pregătit pentru un eventual scrutin, a declarant Violeta Ivanov, vicepreședinta fracțiunii. Referindu-se la situația pandemică, politiciana spune că guvernarea a dat dovadă de iresponsabilitate și lipsă de profesionalism, iar situația din Republica Moldova este una dintre cele mai grave din Europa.Europa Liberă: Partidele fac coadă la Comisia Electorală Centrală, ca să-și înregistreze grupurile care vor aduna semnături întru sprijinirea candidatului pentru alegerile prezidențiale. Despre Partidul „Șor”, deocamdată, nicio veste, deși în spațiul public s-a vehiculat că chiar Violeta Ivanov ar putea să fie un potențial candidat din partea acestei formațiuni. Ce ne spuneți Dvs.?Violeta Ivanov: „Desigur, partidul va înainta o candidatură pentru alegerile prezidențiale, avem foarte mulți oameni buni, oameni care pot lucra și știu cum să schimbe lucrurile. La acest moment nu putem veni cu candidatura, deoarece acest lucru se discută la Biroul politic și foarte curând, în zilele următoare vom veni și noi cu candidatura noastră.”Europa Liberă: Dvs. v-ați dori această funcție?Violeta Ivanov: „Este un lucru foarte responsabil și, fiind om de echipă, toate aceste lucruri trebuie să fie discutate, în primul rând, la Biroul politic și ele trebuie să fie înaintate de majoritate.”Europa Liberă: Care e miza scrutinului prezidențial din această toamnă?Violeta Ivanov: „Eu vreau să vă spun că pentru noi sunt alegeri foarte importante, deoarece suntem mai des în teritoriu și vedem care este atmosfera și care este tensiunea, chiar aș spune, în societate; vedem popor dezamăgit, vedem popor sărăcit, vedem popor care a crezut în politicieni, a crezut în acele promisiuni electorale care așa și nu au fost realizate. Sperăm foarte mult că vom oferi țării un președinte care, în primul rând, să restabilească rolul instituției prezidențiale. Dl președinte a pierdut deja contactul cu realitatea, se apucă de toate lucrurile care, conform Constituției, nu aparțin președintelui țării. Mă refer și la „oleacă doctor”, și la multe altele. Noi vedem care este impactul acestor acțiuni și credem că vom putea oferi un președinte care va restabili relațiile în domeniul internațional și, în primul rând, cu vecinii noștri, deoarece am pierdut și nu mai suntem într-un dialog constant practic cu nimeni, în primul rând, cu vecinii noștri. Cu partenerii de dezvoltare, de asemenea, relațiile s-au răcit simțitor, iar cu cei care dl președinte, actualul președinte consideră că este în relații foarte bune, lucrurile nu stau chiar așa.”Europa Liberă: Adică cu Federația Rusă?Violeta Ivanov: „Da, cu Federația Rusă. Pentru mine a fost foarte umilitor faptul când am văzut că șeful statului Republica Moldova, stat suveran și independent, este primit la o anexă de vice-șeful administrației prezidențiale. Cred că este o lipsă totală de respect a dlui președinte față de poporul pe care îl reprezintă, deoarece este vorba de un stat suveran și nu doar președinții, dar există un protocol pentru șefi de stat, pentru președinții de parlament, pentru prim-miniștri care trebuie respectat. Și mizăm foarte mult că vom putea oferi societății un așa președinte. Dvs. spuneți ce trebuie să facă un președinte? Un președinte, în primul rând...”Europa Liberă: Ținând cont de aceste împuterniciri pe care le are în baza Constituției.Violeta Ivanov: „În baza Constituției, în primul rând, președintele trebuie să fie un garant, președintele trebuie să fie ca un părinte pentru tot poporul și să nu divizeze societatea în „ai mei” și „ai voștri”, dar să consolideze societatea, deoarece un președinte urmează să fie un tată al întregului popor. Așa e? Deci ceea ce se întâmplă astăzi, este un anti-exemplu, deoarece dl președinte al statului e mai mult ca președinte al Partidului Socialiștilor și nicidecum al întregului stat. Și ceea ce ține nemijlocit de împuternicirile președintelui, mă refer la capitolul relații externe, el absolut deloc nu are niciun succes în domeniul respectiv. Noi am pierdut relațiile care mai erau cât de cât cu țările vecine, cu partenerii de dezvoltare.”Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că un președinte nu ar trebui să aibă apartenență de partid?Violeta Ivanov: „Desigur, un președinte nu ar trebui să aibă apartenență de partid; un guvern, de asemenea, nu ar trebui să se implice în chestiunile de partid.”Europa Liberă: Eventual, în turul doi sunteți dispuși să susțineți care candidat?Violeta Ivanov: „Noi suntem siguri că vom trece în turul doi.”Europa Liberă: Asta spun toate partidele care își înaintează candidații.Violeta Ivanov: „Păi haideți să facem o analiză. Actualele sondaje, care sunt elaborate la comanda partidelor de guvernare, arată că Partidul Politic „Șor” este a treia formațiune politică care apare în sondaje. Noi suntem astăzi unica formațiune care lucrează. Mai întâi am elaborat și am implementat un model nou de dezvoltare a Republicii Moldova și mai apoi spunem că pe baza modelului respectiv vom reconstrui țara. Eu mă refer aici la Orhei, acolo unde cetățenii au acordat încredere liderului și Partidul Politic „Șor”, Orheiul a devenit carte de vizită în general a Republicii Moldova și ca structură...”Europa Liberă: Dar imediat după ce sunt publicate aceste sondaje și rezultatele lor, urmează criticile. Și se îndreaptă aceste săgeți cu critici la adresa inclusiv a liderului partidului și este întrebat - de unde are atâția bani ca să facă drumuri, ca să ilumineze străzile, ca să întrețină proiectele sociale? De unde bani?Violeta Ivanov: „Criticile sunt de la cei care, în primul rând, au o invidie nesănătoasă. Niciodată încă în Republica Moldova nu a fost o așa situație ca toată puterea să fie în mâinile unui partid politic – președintele statului e socialist, președintele parlamentului e socialist, prim-ministrul și chiar primarul de Chișinău, unde sunt concentrate cele mai mari resurse, bani, buget ș.a.m.d., deci toate sunt în mâinile unui partid. S-ar părea că în așa situație s-ar putea în general de răsturnat munții, dar nimeni nu vorbește de răsturnare de situație, dar vorbim de acele promisiuni electorale și având în mână toată forța, ai putea să demonstrezi că poți să-ți onorezi obligațiunile. Referitor la liderul dl Ilan Șor și referitor la formațiunea politică, haideți să facem o analiză. Chiar acolo, în Orhei, unde este majoritate și în Consiliul local s-a făcut o inventariere totală a repartizării surselor financiare și bugetare. De exemplu, dacă anterior până la primarul din partea Partidului „Șor”, deci celelalte conduceri ale raionului, să luăm un exemplu banal, pentru o arendă de 1000 de metri pătrați se plătea doar pentru 100 de metri pătrați și restul banilor se duceau în buzunar, cum se face în multe alte localități, după ce s-au stopat aceste scheme, după ce agenții economici plătesc impozitele așa cum trebuie, nu jumătate la stat și jumătate în buzunarul cuiva, bugetul primăriei în trei ani de zile a crescut de trei ori. Și anume această creștere oferă posibilitatea să facem drumuri, iluminație stradală, să venim cu unele proiecte sociale, uitați-vă grădinițele din Orhei, unde sunt bazine, unde sunt saline și multe altele. Deci, o gestionare eficientă și corectă a banilor dă rezultate concrete. Și în Republica Moldova, dacă am face o inventariere a tuturor cheltuielilor și le-am repartiza așa cum trebuie, atunci bugetul țării ar fi destul de mare. Uitați-vă, creditele care se iau, la penultima ședință atunci când s-a luat pentru învățământ, eu nu țin minte, 40 de milioane de euro sau 55 de milioane de euro credit și când am pus întrebarea – pentru ce sunt luați banii aceștia, acest credit în domeniul învățământului? Răspunsul a fost: pentru fortificarea sistemului de învățământ. Dacă ar fi fost acolo construcția, haideți să spunem, rețelelor sanitare în sate, fiindcă avem școli unde veceurile sunt în curte, noi vorbim de aspirații europene, dar este o altă realitate care într-adevăr trebuie de soluționat și dacă aș fi văzut că problemele acestea se soluționează prin creditul respectiv, poate îl votam, dar în situația când am văzut că zeci de milioane credit se iau pentru nu știu ce, atunci apar întrebări foarte multe. Un alt acord pentru negocierea unui credit de 100 milioane euro pentru incinerarea deșeurilor. Este iarăși o problemă foarte mare, fiindcă, pe de o parte, se permite importul deșeurilor animaliere, incinerarea cărora produce substanțe toxice și este un lucru foarte clar deferit deja de experții europeni și noi luăm credit pentru ca să importăm deșeurile din alte țări, să le ardem aici și să infectăm cetățenii noștri. Dar conform investigațiilor experților din Uniunea Europeană, în raza de influență a acestor uzine, dar la noi Moldova are un teritoriu destul de mic, toată Moldova intră în raza de influență, bolile de cancer în cinci ani au sporit de 40 de ori și de 37 de ori nașterea copiilor cu diferite maladii.”Europa Liberă: Dar de când se importă aceste deșeuri?Violeta Ivanov: „S-a permis, de jumătate de an în urmă s-a votat această lege ca să se permită importul deșeurilor de origine animalieră, care sunt cele mai toxice, în Republica Moldova. Deci este așa ceva.”Europa Liberă: Nu mi-ați spus totuși cam câți bani cheltuiește partidul pentru toate investițiile despre care vorbiți și despre proiecte.Violeta Ivanov: „Păi v-am răspuns.”Europa Liberă: Ați spus de unde se găsesc bani. Violeta Ivanov: „V-am răspuns de unde se găsesc bani. Deci, aceasta este doar datorită faptului că, atunci când avem majoritatea, putem primi decizii și de aceea suntem siguri că, având majoritatea la nivel național, vom putea veni cu acele reforme clare și concrete pentru a moderniza Republica Moldova și pentru a o renaște, deoarece astăzi practic în toate domeniile avem probleme. În domeniul agriculturii, noi, țară agrară, roșiile le importăm din Turcia, pătrunjelul și mărarul ieri am cumpărat de la (marketul) nr. 1, am văzut că era din Iran sau din Irak, nu mai țin minte. Deci, noi absolut am pierdut controlul și este o lipsă de viziune strategică cum ar trebui să dezvoltăm Republica Moldova. Și când venim cu exemple concrete acolo unde avem majoritate, consolidarea bugetului local în așa mod ca să putem soluționa problema oamenilor, noi demonstrăm că lucrul acesta este posibil. Și în afară de aceasta mai vin și investiții.”Europa Liberă: De ceva ani se tot vorbește că este ademenit votantul și cu punga electorală poți să cumperi votul. E posibil să ademenești alegătorul cu o pungă electorală, o pomană electorală? Violeta Ivanov: „Am văzut că se întâmplă și aceste lucruri, dar eu aici vreau să rog foarte mult pe toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă foarte clar că puterea în mâinile lor se află pe o perioadă foarte, foarte scurtă – doar atunci când iau buletinul de vot de pe masă și merg până la urna de vot. Atunci puterea este în mâinile cetățeanului și, indiferent de faptul care partid i-a dat punga cu nu știu ce sau niște bani, el trebuie să conștientizeze că ceea ce se află în punga ceea foarte repede se consumă. Cetățeanul trebuie să fie conștient de faptul că, într-adevăr, puterea îi aparține lui și dacă vom avea o societate responsabilă, atunci cred că noi vom avea succes practic în toate campaniile electorale.”Europa Liberă: La precedentul interviu pe care l-am avut cu colega Dvs., dna Tauber, ea spunea că în timpul cel mai apropiat Ilan Șor va reveni în parlament și va putea să-și spună toate doleanțele. De ce întârzie venirea d-lui?Violeta Ivanov: „Noi ne dorim foarte mult ca d-lui mai repede să revină în parlament, dar este pandemie, mă rog, sunt unele obstacole, dar cred că foarte curând va veni în parlament și va putea direct influența votul în legislativ, cu toate că practic noi săptămânal avem ședințele fracțiunii, unde d-lui vine cu inițiative concrete și inițiativele sunt promovate de fracțiune.”Europa Liberă: Dar discutați de la distanță cu d-lui?Violeta Ivanov: „Noi discutăm...”Europa Liberă: Nu vine d-lui în parlament să discute?Violeta Ivanov: „Păi, eu încă o dată spun: este pandemie...Europa Liberă: Și acesta e un motiv că nu se prezintă d-lui în legislativ?Violeta Ivanov: „Și acesta poate fi un motiv.”Europa Liberă: Dar când se convoacă parlamentul în ședință?Violeta Ivanov: „Cu părere de rău, nu cunoaștem, chiar în calitate de vicepreședintă a formațiunii încă nu am nicio informație. Noi am fost trimiși mai repede în vacanță, cu toate că am avut foarte mult de lucru și cu toate că a urmat și mai urmează o perioadă destul de dificilă în ceea ce ține și de pandemie, și de criza agricolă. Eu cred că politicienii urmau să se convoace în ședință ca să găsească soluții, să vină cu o oarecare claritate, poate unele modificări de legi în susținerea agricultorilor.” Europa Liberă: Pe platformă parlamentară s-a creat un grup de lucru care este compus din deputați din patru fracțiuni.Violeta Ivanov: „Și Dvs. ați văzut care fracțiuni asistă?”Europa Liberă: Fracțiunea PSRM, fracțiunea democrată, PAS și Platforma Demnitate și Adevăr și au fost izolate fracțiunea Partidului „Șor” și grupul „Pro Moldova”. De ce credeți că nu ați fost invitați și Dvs. la acest dialog?Violeta Ivanov: „Iarăși, probabil, este o invidie nesănătoasă profesională, deoarece noi am fost acei care am venit cu propuneri concrete. Dacă vorbim de domeniul agricol, am propus consolidarea terenurilor prin crearea asociațiilor colective, am venit cu propuneri concrete de soluționare a problemei în ceea ce ține de secetă. Eu, în calitate de doctor în știință, undeva opt ani de zile am studiat relieful Republicii Moldova în așa mod în care să găsesc soluții în comun cu o echipă de doctori, de profesioniști care ne-ar asigura Republica Moldova cu apă pentru irigare, deoarece ceea ce se spune că să se utilizeze apa subterană nu este corect, pentru că apa subterană la noi în Moldova este dură și noi putem distruge toate solurile. Am venit cu o soluție de a colecta apele în timpul ploilor abundente, așa cum s-a întâmplat în primăvara anului acesta și au fost inundate sate întregi. În cazul respectiv am putea evita acest lucru, deci, să le utilizăm apele pe urmă, în timpul perioadei de secetă, deoarece oricum aceste ape se duc de pe teritoriul Republicii Moldova și nu poți pur și simplu să sapi un iaz și să acumulezi apa aceasta. Aici trebuie o investigație științifică pentru ca aceste ape să intre în interacțiune cu apele freatice pentru a restabili ecosistemul și a menține aceste lacuri ca să le utilizăm în perioada de secetă.”Europa Liberă: Cel mai probabil, premierul va veni în parlament, pentru că urmează rectificări la buget și deputații ar trebui și ei să-și spună părerea. Deocamdată, dacă ne referim la criza din agricultură, cei de la putere au spus că au identificat bani pentru a li se acoperi o parte din cheltuieli. S-a găsit de cuviință să se dea de la 1500 de lei și mai mult pentru un hectar subvenții. E un început de rezolvare a problemei?Violeta Ivanov: „Propunerea noastră a fost de a găsi soluții pentru ca statul să cumpere roada anului viitor, ceea ce se întâmplă în multe state din Uniunea Europeană și este o practică bună, și în situația distribuirii chibzuite a bugetului s-ar găsi posibilitatea respectivă. Noi am mai venit cu încă o propunere pentru satele, familiile care au careva vietăți, deci subvenții pentru fiecare cap de animal, cum ar fi vită sau porcină, ceea ce se întâmplă și în România, deci nu cetățeanul plătește pentru că ține în gospodărie un câine, o mâță sau un purcel sau o vită, dar, din contra, statul vine cu un suport oarecare pentru ca să favorizeze și aceste chestiuni.”Europa Liberă: De unde bani?Violeta Ivanov: „Din bugetul statului, atunci când în bugetul statului vedeți cheltuieli pentru deplasări, pentru diferite chestiuni absolut inutile, eu vreau să vă spun că toate propunerile noastre cu care am venit au fost însoțite cu calcule de unde să luăm banii.”Europa Liberă: Bugetul este auster, asta auzim și ați văzut despre ce gaură mare se vorbește acum.Violeta Ivanov: „Dar cine a provocat această gaură mare? Eu, cinstit să vă spun, am avut foarte mare încredere în dl Chicu.”Europa Liberă: Ați votat pentru el, atunci când a fost propus în fruntea guvernului?Violeta Ivanov: „Dar m-am dezamăgit totalmente de activitatea, orgoliul și incapacitatea de a gestiona corect și conform necesităților, inclusiv bugetul statului. Deci, eu aici vorbesc de întreaga echipă guvernamentală și mari așteptări nu avem, dar noi îl așteptăm foarte mult pe dl prim-ministru, în primul rând, ne dorim foarte mult să-l întrebăm și de nunta care a fost făcută pe timp de pandemie...”Europa Liberă: El a răspuns că nu a fost nuntă, a fost doar o ceremonie de familie.Violeta Ivanov: „Eu îmi aduc aminte când nu erau lăsați oamenii să intre în cimitir pentru a petrece pe ultimul drum o rudă apropiată, fiindcă spuneau că este pandemie și mai mult de 15 oameni nu este permis ca să intre în cimitir. Era planificată și la mine în familie o ceremonie de genul nuntă, de care tinerii doi ani s-au pregătit, dar am fost nevoiți să amânăm doar din considerentul că este lege și sunt norme care sunt elaborate practic de această Comisie națională.”Europa Liberă: A fost o tentativă să fie demis actualul guvern în frunte cu Ion Chicu, tocmai nu s-au adunat suficiente voturi în parlament, doi deputați atunci din fracțiunea Partidului „Șor” au lipsit pe motiv că erau infectați sau au fost testați pozitiv cu COVID-19. Credeți că mai poate să urmeze o altă inițiativă în parlament?Violeta Ivanov: „Într-adevăr, colegii au fost infectați, atunci când un coleg din majoritatea parlamentară s-a infectat, parlamentul s-a închis pentru două săptămâni și nimeni nu putea să intre. Aici când noi dimineață aducem buletinele și spunem că colegii sunt infectați, ne-au ținut până la ora 9 seara în parlament că nu-i nimic, haideți că noi avem programul nostru și planul nostru. Noi am votat demiterea guvernului și acea moțiune, deoarece considerăm că prea multe gafe s-au făcut, deci s-a ajuns când practic în toate domeniile economiei naționale situația este destul de deplorabilă, de aceea am votat demiterea guvernului și eu cred că această întrebare rămâne încă actuală, fiindcă practic acum guvernul nu se preocupă de soluționarea lucrurilor necesare, dar au intrat în campania electorală. Ei îl servesc pe dl președinte și deja au început vădit să desfășoare această campanie electorală și de aceea n-au timp, probabil, ca să se ocupe cu soluționarea problemelor.”Europa Liberă: Majoritatea parlamentară e destul de fragilă, acum e aproape la limită. Credeți că ar putea să se producă o reconfigurare în legislativ a forțelor politice?Violeta Ivanov: „Nu pot să vă spun, deoarece cu câteva zile în urmă dl Dodon declara că este o majoritate sigură, foarte bună și intenționează să meargă încă patru ani...”Europa Liberă: La ultimul său briefing din această săptămână a vorbit și el despre cât de fragedă este această majoritate parlamentară PSRM-PD.Violeta Ivanov: „Cu câteva săptămâni în urmă spunea că merge ferm înainte, acum d-lui spune că deja dorește alegeri anticipate și caută unele căi legale, juridice pentru a provoca sau pentru a anunța aceste alegeri anticipate, cu toate că Constituția în art. 85 foarte clar spune care sunt acele două posibilități de dizolvare a parlamentului, pe care până acum nu le văd, dar, mă rog, noi suntem imprevizibili.”Europa Liberă: Dacă nu se votează legi în parlament timp de trei luni și dacă nu se desemnează un nou cabinet de miniștri, în aceste două cazuri este posibil să se ajungă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.Violeta Ivanov: „Da, dar eu am înțeles că dl președinte alege o altă cale, nouă, care nu este posibilă pe moment, deoarece este Constituția țării și nu poți s-o încalci.”Europa Liberă: Vă doriți alegeri parlamentare anticipate sau să-și ducă mandatul până la capăt deputații în actuala legislatură?Violeta Ivanov: „Eu personal îmi doresc stabilitate, liniște și, la acest moment, doresc foarte mult ca anume candidatul pe care îl va înainta fracțiunea Partidului Politic „Șor” să devină președinte al statului și să poată implementa proiecte clare pe modelul localităților în care deja am implementat și desfășurat aceste proiecte.”Europa Liberă: Și candidatul dvs., eventual, dacă câștigă acest scrutin prezidențial, va putea conlucra cu deputații din parlament?Violeta Ivanov: „Practic cu orice formațiune politică poți să lucrezi atunci când știi ce vrei, atunci când ai anumite priorități și atunci când vrei să servești statul. Atunci când vrei să servești interesele personale, atunci când vrei să-ți menții anumite scheme, clar lucru că nu poți găsi limbaj comun și nu poți activa. Dar în situația când sunt priorități la nivel de stat și sunt ghidate de necesitățile cetățenilor și nu sunt orgoliile acestea politice, fiindcă Dvs. vedeți că în parlament și acesta este un obstacol destul de mare. Eu cred că se poate de găsit limbaj comun și haideți real să ne uităm. Eu aș putea tot să vorbesc acum la nivelul principiilor și valorilor, dar haideți real să ne uităm la situație, eu nu văd astăzi ca un partid să aibă o majoritate absolută în parlament, deci, oricum, chiar după aceste alegeri, dacă ele cumva vor avea loc, noi suntem pregătiți, adică pentru noi nu reprezintă o problemă și alegerile anticipate. Chiar poate pe noi ne-ar favoriza alegerile anticipate, deoarece noi suntem siguri că vom fi mai puternici și vom fi mai mulți, dar oricum deputații din diferite formațiuni politice trebuie să găsească consens, să se așeze la masa de negocieri și să negocieze.”Europa Liberă: Ar putea să fie Vladimir Voronin candidatul Partidului „Șor” la alegerile prezidențiale?Violeta Ivanov: „(Râde.) Am văzut și eu în presă, dar este imposibil așa ceva.”Europa Liberă: Despre traseismul politic ce părere aveți Dvs., cea care ați fost în Partidul Democrat și ați ajuns în Partidul Politic „Șor”?Violeta Ivanov: „Chiar vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, pentru posibilitatea ca încă o dată în plus să argumentez acea plecare pe care au făcut-o majoritatea membrilor partidului și nu doar la nivel de parlament, dar și la nivel de țară. Liderul formațiunii, dl Filip, peste noapte se transformă într-o anexă a unui partid și-l slujește pe cel despre care cu puțin timp în urmă spunea că a trădat țara și execută toate deciziile și dispozițiile dl președinte și ale Partidului Socialiștilor doar pentru a-și salva anumite scheme destul de dubioase care acum se descoperă, doar pentru a-și salva cumva o minusculă echipă acolo cu care probabil au unele afaceri împreună, doar pentru a-și soluționa interesele personale și în detrimentul întregului partid.”Europa Liberă: Dar aceste lucruri nu se vedeau atunci când era lider al formațiunii dl Plahotniuc și s-au văzut după plecarea lui?Violeta Ivanov: „Atunci când era liderul formațiunii dl Plahotniuc, dl Filip stătea ore întregi în anticameră și spunea că mai bun decât dl Plahotniuc nu există nicio persoană pe lumea aceasta și executa întocmai toate deciziile, și spunea că este foarte bun conducător, și fiecare ședință se începea cu cuvinte de laudă, cuvinte bune ș.a.m.d. În Partidul Democrat, în timpul când dl Plahotniuc conducea partidul, eu conduceam departamentul administrație publică, mediu, dezvoltare regională și agricultură. Toate legile erau elaborate la nivel de departament și mai apoi erau transmise guvernului pentru promovare. Era o regulă și o conlucrare, și eu cred că succesul Guvernului Filip, deoarece vreau să spun că într-adevăr au fost succese, se datorează echipei.”Europa Liberă: Da, dar acum s-a ajuns ca dvs. să vorbiți despre ei că sunt trădători, că s-ar fi dus în barca puterii, iar ei spun că tocmai dvs., cei care ați părăsit formațiunea, sunteți trădători?Violeta Ivanov: „Înțelegeți, dar cum poți să fii parte la o formațiune care vădit vezi că nu face lucruri corecte, care te impune să votezi anumite legi pe care nu le susții absolut deloc? Pentru mine a fost șocant la ultima ședință când în cadrul fracțiunii s-a acceptat amendamentul meu referitor la ceea ce ține de resursele naturale unde și așa taxa care se duce în bugetul de stat era destul de mică, dar ea s-a micșorat și mai mult, aici mă refer la cele mai consumate resurse naturale care sunt nisipiul, pietrișul, prundișul ș.a.m.d., deoarece am venit cu argumente că aceasta nu este o oarecare cultură pe care poți s-o semeni și la anul...”Europa Liberă: Deci, avea cineva interese acolo?Violeta Ivanov: „Da, desigur! Și mi se spune OK, ca în ședința plenară să se spună că nu, nu, haideți să votăm, noi cumva pe Ivanov vom liniști-o, haideți să votăm acest amendament, că noi am promis și cuiva îi trebuie. Cum credeți că m-am simțit eu ca autor al inițiativei? Sau la acea ședință de 7 ore, unde toți membrii fracțiunii am devenit spectatori privind cum cei din conducere nu-și puteau împărți businessul, banii, schemele ș.a.m.d.?”Europa Liberă: Dl Filip a zis că aceste plecări înseamnă tocmai o curățenie în rândul acestei formațiuni.Violeta Ivanov: „D-lui deja s-a curățat până la măduva osului. Care curățenie? Bine, putea să se curețe de o persoană-două, dar când 80 la sută din membrii partidului au plecat, deoarece în ultima jumătate de an dacă îmi puteți da un exemplu ce a făcut bun partidul pentru membrii partidului sau pentru țară, sau cum și-a onorat obligațiunile n-o să găsiți, fiindcă el nu există.”Europa Liberă: Dna Ivanov, dar împreună cu ei ați votat pentru demiterea Guvernului Sandu, pentru învestirea Guvernului Chicu, atunci lucrurile acestea nu erau sesizabile?Violeta Ivanov: „De multe lucruri chiar nu știam, de multe lucruri eu am aflat la acea ședință de 7 ore, după care majoritatea au plecat; de multe lucruri nu se cunoștea, într-adevăr, nu se cunoștea. Și chiar nu vreau să fiu complice la chestiunile care au loc.”Europa Liberă: Admiteți că ar putea să mai plece deputați din Partidul Democrat?Violeta Ivanov: „Desigur, deoarece sunt colegi destul de capabili...”Europa Liberă: Sunt cumpărați acești deputați, pentru că iarăși în spațiul public s-a spus că de la 500 de mii până la două milioane s-a ajuns?Violeta Ivanov: „Da, până la... Dar consilierii raionali, municipali...”Europa Liberă: În parlament toți sunt cumpărați sau cum se face?Violeta Ivanov: „Este o aberație și este pentru a-și acoperi acele scheme și acele lucruri murdare, pe care le-a făcut și din pricina cărora deputații au părăsit formațiunea. Dvs. ați văzut că o parte din deputați au spus că sunt gata să revină după ce se duce dl Filip? Și pentru a se ascunde cumva d-lui trebuia să spună ceva. Și neavând ce spune, s-au transformat în niște bocitori care mergeau de la o emisiune la alta și: „Cumpărat, cumpărat, cumpărat”, fără nicio dovadă, fără absolut nimic. Nu trebuie să spuneți ceea ce ați auzit, haideți să spuneți ceea ce ați văzut la acea ședință de 7 ore.”Europa Liberă: Cel puțin am auzit că cineva dintre deputații Partidului Democrat au mers și au depus plângeri la procuratură, ca să demonstreze că totuși a avut loc această cumpărare de deputați.Violeta Ivanov: „Păi, foarte bine, de aceea și avem procuratură, ca să se ocupe cu toate chestiunile acestea. În situația când, de exemplu, eu sunt încrezută în mine și știu că așa ceva nu a fost, și știu că eu sunt responsabilă și-mi onorez obligațiunile față de cei care m-au votat și lucrez acum nemijlocit cu votanții Partidului Democrat inclusiv, deoarece soluționăm problemele Partidului Democrat...”Europa Liberă: Când erați în PD, ați avut curajul să spuneți ceea ce gândeați?Violeta Ivanov: „Desigur, tot timpul! Și am blocat multe legi pe care le consideram... Apropo, același import dubios de deșeuri, permiterea importului deșeurilor în Republica Moldova pentru a fi incinerate aici, era promovat și atunci, dar am avut curajul să vin cu argumente clare, am avut curajul să mă întâlnesc cu ambasadori, să-i întreb pe ei dacă își iubesc țara lor și de ce nu vor la dânșii în țară să incinereze și să-și omoare concetățenii.”Europa Liberă: Dar de unde vin acele deșeuri?Violeta Ivanov: „Din diferite țări, încă nu știm, vom vedea, fiindcă legea acum a fost votată.”Europa Liberă: Am promis să vă întreb părerea Dvs. despre situația din domeniul sanitar. Cum credeți că se gestionează criza pe timp de pandemie COVID-19 în Republica Moldova?Violeta Ivanov: „Se gestionează foarte prost și dacă luăm informațiile din datele statistice, vedem raportarea la un milion de locuitori, că avem peste 10 mii de cazuri de îmbolnăviri, în comparație chiar cu vecinii noștri, cu Ucraina avem de 3 ori mai mult și cu România de 4 ori mai mult, este o situație foarte deplorabilă.”Europa Liberă: Cui îi aparține responsabilitatea și vina?Violeta Ivanov: „Cred că responsabilitatea desigur îi aparține guvernării.”Europa Liberă: Dacă va fi descoperit vaccinul, de unde credeți că trebuie să-l importe Republica Moldova?Violeta Ivanov: „Trebuie să se pronunțe specialiștii și probabil trebuie să urmeze o analiză minuțioasă, dar eu cred că, având atâtea ajutoare umanitare, aduceți-vă aminte cu avioanele, trenuri, autobuze ș.a.m.d. și noi astăzi am ajuns că un test costă 740 de lei, pe când în Uniunea Europeană costă 16 euro, noi am ajuns că elementar nu suntem pregătiți de această criză, deci eu cred că-i doar vina autorităților, acea impotență de a soluționa problemele. Eu aș numi-o chiar iresponsabilitate.”Europa Liberă: Acesta-i rolul opoziției, să critice puterea.Violeta Ivanov: „Nu doar pentru că sunt în opoziție, dar eu văd că deja și cei de la guvernare critică guvernarea lor, deoarece sunt o parte din deputați care sunt chiar și în partidul de guvernare, dar care sunt responsabili și văd că lucrurile nu merg bine.”