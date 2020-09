Băncile din Belarus stopează creditarea

12:00

În Federația Rusă escrocii au început să utilizeze în mod activ creditele online pentru a garanta furtul unei sume mari de bani de la victime. Atacatorii sună sub pretextul că sunt angajații băncii și informează că niște "escroci" vor să obțină un credit pe numele victimei. Respectiv, pentru a preveni acțiunile penale și a respinge …