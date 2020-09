ACADA trage un semnal de alarma cu privire la modificarea Normei RCA

10:30

Ca in fiecare an, brosura campaniei FII TREAZ LA VOLAN! aduce intr-un format de buzunar sfaturi utile soferlior in traficul de zi cu zi si nu numai! Deoarece anul acesta campania atrage atentia soferilor asupra pericolelor agresivitatii la volan, cat si asupra necesitatii de a fi mai pliticosi in trafic, brosura aduce o serie de informatii si de statistici privind comportamentele agresive in trafic care ulterior au generat un procent de considerabil de accidente rutiere.