Guvernul a alocat 31 mln lei pentru asigurarea cu dezinfectanți a instituțiilor de învățământ și 105 mln lei pentru salarizarea profesorilor ce vor avea ore suplimentare

16:40

Începând cu primele luni ale verii, programul antreprenorial XY Accelerator powered by Tekwill a anunțat lansarea celei de-a doua ediții, care se va desfășura în perioada 10 octombrie 2020 - 10 februarie 2021. Prima ediție s-a finalizat cu finanțarea a două companii locale, Woop și Teleportravel, care pe lângă investiții în valoare de a câte $8000 fiecare, au beneficiat de mentorat, consultanță și cunoștințe din partea celor mai cotați specialiști din domenii precum marketing, vânzări, finanțe, IT etc.