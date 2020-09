Lilia Grigoroi, profesoara ASEM care după 10 ani de ezitări, și-a învins frica și a spus DA unui nou hobby

14:45

Dintotdeauna a preferat canto, vocea fiind unul dintre punctele ei forte, ca mai apoi să dobândească o nouă pasiune – vioara. Așa o descriam pe violonista Lia Rusu în unul dintre interviurile apărute anterior pe #diez. Astăzi, o redescoperim pe Lia dintr-o altă perspectivă. Pe timp de carantină, și-a setat o nouă provocare, iar rezultatul final se numește Do you know și poate fi ascultat în interpretarea Liei pe YouTube. Articolul (video) Inspirată de agenda cu cheiță din copilărie, Lia Rusu a compus o piesă chiar în studioul improvizat de acasă apare prima dată în #diez.