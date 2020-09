Cu ajutor de șomaj de la stat și apartament nou. Păcatele unui deputat PRO Moldova

15:30

În jur de 3000 de elevi au revenit în acest an în instituțiile de învățămînt renovate în cadrul Proiectului „Reforma Învățămîntului în Moldova” (PRIM). Este vorba despre elevii care învață la LT „Ștefan Holban” din Cărpineni, Hîncești; Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Telenești; LT „Alexandru Agapie” din Pepeni, Sîngerei și la LT „Andrei Vartic” din or. Ialoveni, scrie tv8.md. În aceste instituț