A mințit Șor când spunea că se află în Moldova și nu se află în Israel sau a mințit Israelul când a refuzat să îl extrădeze în Moldova VIDEO

10:45

Pentru al patrulea an consecutiv, echipa Run for Children s-a mobilizat în numele copiilor dezavantajați din țara noastră. Nici pandemia nu ne-a putut împiedica să batem un nou record – 225 de participanți, alergători individuali și corporativi, s-au înscris în cursa caritabilă „Provocarea 2.7” Copii Independenți de Sărăcie. Run for Children este o acțiune organizată ... The post 225 de oameni au alergat pentru a contribui ca 270 de copiii să poată avea acces la educație. first appeared on Radio Orhei.