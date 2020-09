(grafic) Topul celor mai inovative țări din lume în anul 2020. Ce poziție ocupă Republica Moldova

12:45

Ești student la IT? Vrei să acumulezi mai multe cunoștințe și să-ți dezvolți competențele solicitate pe piața muncii? Acum ai posibilitatea să accesezi gratuit unul dintre cele mai recunoscute programe internaționale de studii în domeniul IT, elaborate de Oracle University. Inițiativa, ce are ca scop formarea forței de muncă necesară domeniului este implementată prin intermediul universităților din Republica Moldova și a fost lansată cu sprijinul financiar al USAID și Suediei, în cadrul Proiectului TEKWILL. Astfel, fiecare instituție de învățământ superior poate alege fie să integreze cursurile în curricula de bază, fie să le predea ca discipline opționale, astfel încât toți studenții să beneficieze de acest program.