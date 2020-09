Strategia lui Plahotniuc, pe care încearcă să o realizeze cu ajutorul lui Candu și Blocul ACUM

07:45

Candidatul PAS la funcția de șef al statului, Maia Sandu, a lansat Codul președintelui Republicii Moldova. Acesta conține 10...MINCIUNI scrise de echipa Maiei Sandu pentru moldoveni. Iată care sunt acestea:Președintele trebuie:MINCIUNA 1. Să fie cinstit. Să nu fure. Să dea crunt peste mâna celor care fură.Primul angajament și primul eșec al candidatului Maia Sandu. Deși lidera PAS promite că dacă va ajunge președinte, va fi cinstită, aceasta a fost prinsă cu minciuna de mai multe ori. Sandu a mințit când a declarat că nu a fost membru PLDM, deși întreaga lume a văzut imagini video cum ea spune cu propria gură că aderă la echipa PLDM. Acest lucru a fost confirmat și de către fostul ei șef de partid, Vlad Filat.Maia Sandu a spus minciuni că nu a votat pentru concesionarea Aeroportului în 2013. Din imaginile video de la ședința în care s-a examinat subiectul concesionării se vede foarte clar că Sandu a ridicat mâna în favoarea concesionării. Ulterior și ea a recunoscut că a susținut această decizie.Maia Sandu a mințit când a afirmat că ea nu a susținut alocarea a 5,4 miliarde de lei din banii publici pentru a acoperi gaura din băncile furate. Atât imaginile de la ședința Guvernului, dar și stenograma ședinței demonstrează că ea a votat pentru această decizie.Maia Sandu a mințit că vrea să ajute elevii, părinții și profesorii, pentru a avea o educație mai bună, dar a închis 113 școli.Maia Sandu spune că, cei care fură, trebuie să li se dea crunt peste mâini, dar în timpul când ea s-a aflat la guvernare, din bănci s-a furat un miliard de dolari, pe care, cu susținerea ei, acest miliard a fost pus spre plată tuturor cetățenilor țării noastre.Maia Sandu a mințit când a spus că nu s-a întâlnit cu baronul Rothschild să discute despre Aeroportul Internațional Chișinău. Informația a fost confirmată ulterior de către ministrul ei al Economiei, Vadim Brânzan.Maia Sandu minte că nu a susținut ideea vânzării terenurilor agricole pentru companiile străine. În Cartea Albă a investitorilor străini era înscrisă această inițiativă, iar care ea a salutat-o participând la lansare în calitate de prim-ministru și a spus că va realiza recomandările investitorilor.Maia Sandu a mințit când a semnat un angajament public că nu va face niciodată alianță cu Partidul Socialiștilor. A făcut alianță cu PSRM și au guvernat împreună chiar peste două luni de la jurământul public.Maia Sandu l-a mințit pe Andrei Năstase că-l va susține la alegerile prezidențiale din 2020.MINCIUNA 2. Să muncească pentru bunăstarea poporului. Nici un cetățean nu trebuie să trăiască în sărăcie și fricăÎn vara anului 2019, lidera PAS, Maia Sandu, a fost numită prim-ministru. Imediat ce a venit la guvernare, Maia Sandu a majorat taxele pentru cetățeni, a dublat TVA pentru HoReCa, a scumpit energia electrică. Maia Sandu a acceptat, în acordul cu FMI, că vor fi majorate tarifele la gazul natural pentru consumatorii finali. Slavă Domnului că n-a reușit să realizeze și aceasta! Totodată, Guvernul Sandu a anulat mai multe facilități pentru oameni: nu le-a mai oferit mamelor la naștere cutia cu produse pentru bebeluși, a anulat tichetele de masă, dar și posibilitatea oamenilor de la țară de a face un control medical gratuit, chiar la ei acasă, prin intermediul campaniei "Un doctor pentru tine". Prețurile la toate produsele agricole la piață au explodat, deși 2019 a fost un an prielnic pentru agricultură.În calitate de prim-ministru, Maia Sandu a avut posibilitatea să muncească pentru bunăstarea poporului, dar a fugit de la guvernare, în prag de iarnă, și a lăsat 11 MII de bugetari fără salarii.MINCIUNA 3. Să iubească și să cinstească toți oamenii din această țară. Indiferent de etnie, limbă vorbită, religie, vârstă sau ideologieRecent, Maia Sandu a fost criticată dur pentru că a declarat că ziua în care Republica Moldova sărbătorește eliberarea de sub jugul fascist este zi de doliu național. Mesajul liderei PAS a fost criticat dur de vorbitorii alolingvi din țara noastră, dar și de către mulți moldoveni, care s-au arătat dezamăgiți de viziunile rusofobe, dar și de susținere a fascismului al Maiei Sandu.Lidera PAS a avut un comportament neadecvat și față de tinerii din Republica Moldova. Sute de elevi au protestat împotriva instalării camerelor de luat vederi la examenele de BAC, când Sandu era ministru al Educației. Tot în calitate de ministru al Educației, Maia Sandu a declarat că studenții din Republica Moldova sunt alintați, iar părinții nu ar trebui să se cheltuiască cu ei.Lidera PAS a avut un conflict deschis și cu biserica ortodoxă din Republica Moldova. După alegerile prezidențiale din 2016, Sandu și-a dorit ca autoritățile să suspende slujbele religioase pentru o perioadă de un an de zile. Astfel, Maia Sandu a vrut să se răzbune pe preoții, care și-au expus opțiunea de vot în ajunul scrutinului în favoarea contracandidatului său Igor Dodon. Mai mult, în 2013, când Sandu era ministru al Educației, aceasta a vrut să închidă o biserică din cadrul școlii internat nr.3 din Capitală.MINCIUNA 4. Să spună adevărul, să nu mintă cetățenii.Au scris acest punct doar ca să iasă în total 10. Acesta repetă primul punct, unde se demonstrează multe exemple cum Maia Sandu NU a spus adevărul, dar a mințit.MINCIUNA 5. Să facă dreptate. Să elibereze instituțiile și să le aducă în slujba poporuluiImediat după ce a fost numită în funcția de prim-ministru, Maia Sandu a fost acuzată de imixtiune în justiție. Aceasta a mers la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, unde le-a dat indicații membrilor CSM ce să facă și cum să activeze. Maia Sandu i-a amenințat pe membrii CSM că vor răspunde cu funcția, dacă nu i se vor subordona. Atunci, mai mulți juriști și constituționaliști din țara noastră au condamnat comportamentul autoritar al Maiei Sandu și au declarat că este vorba despre imixtiune în justiție, lucru pe care nu și l-a permis nici un premier de la independența Republicii Moldova.Lidera PAS a fost acuzată și de faptul că a numit în funcția de judecător al Curții Constituționale un fost membru de partid – juristul Nicolae Roșca, care a fost și avocatul personal al Maiei Sandu. De menționat că în timpul concursului pentru funcția de magistrat al Înaltei Curți, organizat de Guvern, Roșca a obținut o notă mai mică decât ceilalți concurenți.Maia Sandu a încercat să-și subordoneze și Procuratura Generală. În toamna anului 2019, Guvernul Sandu și-a asumat proiectul de lege cu privire la procuratură, prin care premierul putea să numească o persoană în funcția de procuror general. Inițiativa Maiei Sandu a fost criticată dur nu doar de opoziția parlamentară, dar și de partenerii politici: PSRM și Platforma DA. Guvernul Maiei Sandu a fost demis pentru că a încercat să subordoneze politic Procuratura, fapt condamnat chiar și de Comisia de la Veneția. Ulterior, Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că această acțiune a liderei PAS a fost neconstituțională.Maia Sandu a intervenit în ședința publică a Consiliului Audiovizualului, în calitate de prim-ministru, cu indicații directe și deschise la adresa membrilor, care sunt independenți.Maia Sandu, de fapt, vrea să-și subordoneze toate instituțiile publice, nu să le aducă în slujba poporului!MINCIUNA 6. Să ia decizii doar în interesul oamenilor. Președintele nu poate avea interese propriiDemiterea Guvernului Sandu a fost provocată chiar de Maia Sandu și a fost contrar intereselor oamenilor. Astfel, aceasta a încercat să-și salveze imaginea proprie și să-și crească șansele la alegerile prezidențiale din 2020. Această declarație au făcut-o mai mulți politicieni, analiști politici, dar și partenerii din Blocul ACUM. Lidera PAS a fost acuzată că a cedat guvernarea într-o perioadă dificilă, în prag de iarnă, când resursele financiare ale bugetului de stat erau la limită. Atunci Maia Sandu a ignorat interesele cetățenilor Republicii Moldova și s-a preocupat de imaginea sa, au spus mai multe voci.Maia Sandu a fost acuzată și de colegii de Bloc că își face propriile interese. S-a întâmplat după ce mai multe partide de dreapta, inclusiv Platforma DA, au propus ca formațiunile pro-europene să meargă la alegerile prezidențiale cu un candidat comun și apolitic. Inițiativa a fost respinsă doar de Maia Sandu, care astfel pierdea șansa de a participa la scrutin în calitate de candidat.MINCIUNA 7. Să nu trădeze poporul și interesul național. Să fie prieten cu toate țările în beneficiul cetățenilor.Maia Sandu este gata să dea companiilor străine dreptul de cumpărare a pământului nostru. Asta este o trădare a intereselor poporului nostru, trădarea a țării!Maia Sandu este împotriva Bisericii, instituție cu cea mai mare credibilitate în societate. Peste 90 la sută din cetățenii noștri se declare creștini ortodocși, iar majoritatea merg la Biserică cel puțin de 1-2 ori pe an.Maia Sandu este gata să execute orice indicație venită din exterior, chiar și în detrimentul cetățenilor noștri. Exemplu este și acordul pe care ea, în calitate de prim-ministru, l-a acceptat cu FMI și care prevedea scumpirea gazului, dar și majorări de taxe și impozite. Fostul vicepremier, Alexandru Muravschi, a povestit o situație, când, în calitate de angajată a Băncii Mondiale, Maia Sandu era împotriva susținerii financiare a Republicii Moldova, impunând condiții suplimentare. Astfel, Maia Sandu a lucrat ÎMPOTRIVA interesului național al Republicii Moldova.În calitate de prim-ministru, Maia Sandu a refuzat să viziteze Federația Rusă, unul dintre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova. Astfel, Maia Sandu vrea să prietenească doar cu Vestul, împotriva Estului.Andrei Năstase a acuzat-o pe Maia Sandu că evită să vorbească despre planul de federalizare al Republicii Moldova, promovat și de Berlin, și care a fost acceptat tacit de către lidera PAS în calitate de prim-ministru.MINCIUNA 8. Să lucreze transparent - cu presa și cetățenii.Majoritatea concursurilor publice, organizate de către Guvernul Sandu, au fost eșuate. În final au fost promovați cumetri, fie membri de partid, fără a ține cont de rezultatele concursurilor.Maia Sandu este unul dintre politicienii cu cele mai multe plângeri în judecată pe instituțiile media. Ei nu-i plac criticile și întrebările incomode.La o conferință de presă susținută în 2019 de către Maia Sandu, susținătorii ei au blocat accesul în sală pentru mai mulți jurnaliști.Maia Sandu a trântit ușa în nas jurnaliștilor la o ședință pe care a avut-o, în calitate de prim-ministru, cu reprezentanții ONG-urilor. S-a întâmplat pe 25 iunie, 2019.Maia Sandu a fost prim-ministru cu cele mai puține vizite în teritoriu, pentru a se consulta cu cetățenii. Ea lua deciziile în birourile de la Guvern, fără a întreba oamenii ce-și doresc.Partidul Maiei Sandu a interzis accesul unor jurnaliști la un congres al său, ceea ce este o acțiune nedemocratică și contrar promisiunii de a fi transparenți.MINCIUNA 9. Să apere oamenii cinstiți.Probabil, anume din această cauză Maia Sandu a candidat la parlamentare, în 2014, pe lista "oamenilor cinstiți" din PLDM. Atunci, Maia Sandu i-a apărat pe cei care au stat la baza "furtului miliardului" și a concesionării ilegale a Aeroportului Internațional Chișinău. Când a văzut că PLDM se duce la fund, și-a creat propriul partid pe care l-a numit "al oamenilor onești", dar care, în 2016, a fost finanțat ilegal de către o companie afiliată oligarhului, Ilan Șor.MINCIUNĂ 10. Să trăiască modest, ca poporul.Spune acest lucru Maia Sandu, care avea în conturi circa 160 000 de dolari americani.sursa: hotnews.md