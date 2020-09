DJ-ul care a realizat coloana sonoră în „Madagascar” a murit

DJ Erick Morillo a fost găsit decedat în casa lui din Miami. DJ-ul se confrunta cu acuzații de agresiune sexuală iar procesul său urma să înceapă vineri, transmite stirileprotv.ro. DJ Erick Morillo avea 49 de ani și era cunoscut mai ales pentru pentru melodia „I Like to Move It”, lansată sub numele Reel 2 Real. Decesul lui a survenit la mai puţin de o lună după ce a fost arestat pentru agresiune s

