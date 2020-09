Ex-ministru: Copiii ne-ar putea salva de Coronavirus

12:50

A murit DJ Erick Morillo, cunoscut datorită piesei „I like to move it”, hit-ul lansat în 1994, care este și melodia din coloana sonoră a filmului animat „Madagascar”. Bărbatul avea ... Post-ul Interpretul celebrului hit „I Like To Move It”, a decedat la 49 de ani apare prima dată în Unica.md.