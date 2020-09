„Numirile au la bază principiul meritocrației și a profesionalismului”. Reacția ministrului de Externe la declarațiile lui Reniță

09:20

Începând cu 3 septembrie, la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” vor fi activate 120 paturi pentru pacienții în stare gravă, confirmați cu COVID-19, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale într-un comunicat de presă. „Pacienții în stare gravă, dar care înregistrează o ameliorare a stării de sănătate, vor fi transferați din terapie intensivă, în […] The post În cadrul Spitalului Republican vor fi activate 120 paturi pentru pacienții în stare gravă, infectați cu COVID-19 appeared first on NewsMaker.