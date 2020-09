Proteste în Bulgaria împotriva premierului Boiko Borisov. Zeci de persoane au fost rănite

09:10

Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova Vladimir Filat este convins că în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. Mai mult, acesta a a anunțat că va participa la scrutin, la fel ca și formațiunea pe care o conduce. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la TV N4, notează […] The post Vladimir Filat: Acest parlament a fost ales în baza unui sistem întemeiat pe corupție appeared first on NewsMaker.