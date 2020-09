Vladimir Socor: „Partide ca cele conduse de domnii Șor și Usatîi nu își au locul într-un stat care se respectă”

13:50

Salariul mediu în economia națională a crescut, în ultimii patru ani, cu aproape 60 la sută sau cu 2.900 de lei. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în trimestrul doi al acestui an, remunerarea medie a ajuns la aproape 7.850 de lei, echivalentul a aproape 400 de euro, la cursul de schimb de astăzi. • Comparativ cu trimestrul doi al anului trecut, în perioada similară a acestui an, salariul mediu a crescut cu 7,5 la sută. Cele mai mari lefuri sunt achitate în sectorul IT şi comunicaț...