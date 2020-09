Cine este candidatul la prezidențialele din Republica Moldova pregătit pentru orice confruntare

15:30

„Transgaz nu are în obiectul de activitate comercializarea de gaze naturale. Prin construcția infrastructurii, a gazoductului Ungheni -Chișinău, compania a pus la dispoziție capacitate de transport”. Astfel a răspuns, Ion Sterian, director general Transgaz, la întrebarea dacă România ar putea prelua, în parte, aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale. Potrivit sursei, România poate deveni un punct nodal în comerțul interregional de gaze naturale, prin două componente: BRUA faza 1 și Hub-ul regional de gaze. „Numai după finalizarea BRUA faza 1 și a gazoductului Ungheni-Chișinău ne-am mărit considerabil capacitatea de transport bi-direcțional cu Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova. Se adaugă investițiile privind modernizarea Stației de măsurare gaze naturaIe Isaccea 1 și Negru Vodă 1, care va fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Toate aceste investiții ne permit să fim deja un punct nodal pentru transportul de gaze naturale. Iar peste aceste dezvoltări de infrastructură vine proiectul Hub-ului de gaze: Romanian Gas Hub Services SA. Înființarea acestei companii a fost aprobată de către AGA Transgaz în luna martie, după ce în urmă cu aproape un an de zile am semnat cu Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH), operatorul hub-ului de gaze de la Baumgarten, un acord de cooperare în vederea înfiinţării unei societăți mixte ce va avea ca obiectiv operarea punctului virtual de tranzacţionare a gazelor naturale în România”, a punctat Ion Sterian. În context, directorul general Transgaz a subliniat că obiectivul comun al acestor proiecte îl reprezintă consolidarea rolului României în sectorul gazier la nivel regional și european. Fiind întrebat dacă Transgaz are ambiția să se implice și în proiecte externe, dincolo de achiziția din Republica Moldova, sursa a menționat că „alinierea strategiei de dezvoltare a companiei la strategia energetică națională și la cea europeană, reprezintă pentru noi, o necesitate și o oportunitate de a participa la proiecte viitoare de investiții în plan național, regional și european”. „Avem o vastă expertiză profesională în proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea de proiecte strategice de investiții în infrastructura de transport gaze naturale, specialiști cu înaltă calificare în domeniu, capabilitate și capacitate managerială, forța, determinarea și curajul necesar să ne asumăm noi provocări privind investiții în acest domeniu și, de ce nu, și în domenii de activitate conexe”, a mai subliniat Ion Sterian întru interviu pentru cotidianul.ro. Articolul Directorul Transgaz: Prin construcția gazoductului Ungheni -Chișinău, am pus la dispoziție capacitate de transport a gazului românesc apare prima dată în InfoPrut.