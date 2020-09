Cea mai frumoasă familie regală din Europa? Copiii Prinţului Frederik al Danemarcei au crescut şi sunt superbi

16:10

Carmen Negoiţă a lăsat totul la vedere într-un pictorial incendiar. Cunoscuta bloggeriţă a ţinut să demonstreze că are ce arăta şi a pozat goală, scrie SHOK.md, cu referire la okmagazine.ro. “Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am doi copii maturi, vergeturi şi altele. M-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experienţe […]