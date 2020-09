Filat: La prezidențialele din 2016, Maia Sandu s-a folosit de echipele și banii PLDM, iar în 2019 i-a declarat “toxici”

10:15

Președintele țării, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul începutului de an școlar 2020-2021.„Este pentru prima dată când v-ați bucurat de o vacanță extinsă, dar care v-a accentuat dorința de a învăța și, mai ales, de a reveni în sălile de clasă, alături de colegi și profesori.Așa cum am resimțit-o cu toții, pandemia a intervenit în cursul firesc al lucrurilor. Va trebui să ne resetăm obișnuințele și să acceptăm versiunea alternativă și, foarte important, temporară de realizare a procesului educațional în acest an școlar. Lecțiile la distanță, noile instrumente de lucru cu mijloace tehnologice sunt doar o variantă în complexul proces de predare-învățare, proces din care nu se exclude sârguința, râvna, curiozitatea și marea dorință de a ști.Sunt sigur că fiecare membru al societății noastre care are copil de școală a înțeles, într-o măsură mai mare decât până la pandemie, rolul și importanța profesiei de pedagog. Nicio tehnologie avansată, niciun gadget ultramodern nu va putea înlocui profesorii, care, de astăzi, completează rândurile celor din „linia întâi”.Întreaga societate, întreaga lume, de la mic la mare învățăm cum să coabităm cu acest virus, deci fiecare dintre noi suntem elevi la cursul de Educație pentru sănătate. Vom parcurge împreună un proces de adaptare, de aceea e nevoie să cooperăm, să ne susținem reciproc și să abordăm lucrurile, fiecare din postura sa, cu deplină seriozitate și implicare plenară.Cert rămâne faptul că, indiferent de condiții, școala trebuie să progreseze și să-și realizeze misiunea nobilă și extrem de responsabilă ce-i revine dintotdeauna.Vă urez tuturor sănătate și perseverență în atingerea obiectivelor. Am toată încrederea că putem face față provocărilor și că anul de studii 2020-2021 va fi unul cu rezultate remarcabile și cu activități interesante, palpitante și memorabile”, se arată în mesajul președintelui.