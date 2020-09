Cea mai frumoasă dedicație pentru anii de școală de la Picături muzicale

21:20

Primul clopoţel a răsunat astăzi şi în şcolile din sate. In acest an, la careurile solemne au asistat doar elevii claselor I, iar ceilalţi au fost invitaţi direct în clase. Potrivit datelor ministerului Educației, din cele 1 252 de școli din țară, 1. 233 și-au redeschis azi porțile. Celelalte sunt în carantină sau nu corespund […] Post-ul Primul clopoţel a răsunat astăzi şi în şcolile din sate. În acest an, la careurile solemne au asistat doar elevii claselor I apare prima dată în CANAL 2.