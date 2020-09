Cum pregătim corect copilul pentru a merge la grădiniță sau școală. Recomandări de la medicul pediatru, Olesea Guler

11:45

Cu 10 ani în urmă, echipa Prima Oră a spus pentru prima dată Bună dimineața, Moldova. De mâine, 1 septembrie, emisiunea revine pe micile ecrane cu un sezon nou.În tot acest timp, am devenit o familie și am crescut în fiecare zi. Am savurat micul dejun împreună și ne-am încărcat cu energie pentru o zi întreagă. Am lansat vedete internaționale cu care ne mândrim și astăzi.În 10 ani…