Candidatura Maiei Sandu la alegerile prezidențiale, lansată oficial

Albot a fost învins în trei seturi după 2 ore și 15 minute, scor 4-6, 1-6, 4-6. În runda următoare, Gombos îl va întâlni pe croatul Marin Cilic, numărul 38 mondial. În urma participării la US Open din acest an, tenismenul moldovean s-a ales cu un cec de 61 de mii de dolari. Ediția din acest an a turneului de Mare Șlem de la US Open, se desfășoară fără spectatori....