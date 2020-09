Medic geriatru despre dieta Dukan: Una dintre cele mai căutate diete din lume a fost testată de Kate Middleton și Jennifer Lopez

12:40

Ana Iuga a povestit cum a născut o fetiță la finalul anului 2019. Nașterea a avut loc într-un spital din Italia, la 41 de săptămâni. Mai jos, vă invităm să citiți povestea Anei, așa cum a scris-o chiar ea și a fost publicată de pagina specializată totuldespremame.ro. ”Acum 10 luni am născut o fetiță de 3540 g, însă nu m-am așteptat ca nașterea să fie chiar atât de grea. 24 de ore travaliul! Incredibil! La sfârșit, după atâta chin, fiind în Italia, am născut natural! De unde putere după atâtea or...