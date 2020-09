La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” vor fi activate încă 120 de paturi pentru pacienții în stare gravă

16:30

În contextul începutului noului an universitar în circumstanțe mai puțin obișnuite, dr. hab., prof. univ., academician Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, vine cu un mesaj către studenții primului an de studii. Articolul Mesajul rectorului către studenții primului an de studii la Academia de Studii Economice a Moldovei apare prima dată în #diez.