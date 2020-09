Victoriabank, tot mai mult parte din viața oamenilor: +80% volumul operațiunilor efectuate la distanță în prima jumătate a anului faţă de aceeași perioadă din 2019

09:10

INTERVIU NM „Noi am oferit clienților sfaturi, inclusiv psihologice" Cine ia credite rapide în timpul epidemiei În timpul crizei, afacerile se confruntă cu problema privind rambursarea creditelor sau, dimpotrivă, aleargă după altele noi. Carmina Vicol, directorul organizației de creditare nebancară „Prime Capital", a povestit într-un interviu pentru NM, care afaceri au început să ia mai […]