Împinge-l pe cel care cade. Ce se întâmplă cu Partidul Democrat și cine este vinovatul

15:50

Ministerele de Externe din Letonia, Lituania și Estonia au anunțat despre impunerea unor sancțiuni împotriva oficialilor din Belarus care „prin acțiunile lor au organizat falsificări la alegerile prezidențiale și au sprijinit suprimarea violentă a protestelor pașnice”, informează portalul Meduza. 30 de persoane, printre care și Alexander Lukashenko, au fost declarate persona non-grata pe o perioadă […] The post 30 de oficiali, printre care și Lukașenko, declarați persona non-grata de către Letonia, Lituania și Estonia appeared first on NewsMaker.