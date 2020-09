În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13.811 traversări

08:20

Actualul Parlament al Republicii Moldova nu este reprezentativ, a fost ales în baza unui sistem bazat pe corupție și nu are capacitatea de a genera un nou guvern. Declarații în acest sens a făcut liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat în cadrul emisiunii „Puterea a patra" de la TV N4. „Eu am certitudinea […]