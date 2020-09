Horoscopul zilei de azi MIERCURI 2 SEPTEMBRIE 2020! Simți fiori? E Luna plină în Pești

Soarele si Uranus fac trigon in aceeasi zi in care se armonizeaza cu frumoasa Luna plina in Pesti. Simti fiori pe sira spinarii? Daca nici asta nu se magie, atunci ce ar mai putea fi? In plus, planeta iubirii, Venus, face opozitie lui Saturn, si simti acel gol in stomac. Dragostea e reala. Dar vine si cu o mare responsabilitate!

