LIVE: Intervenție SMURD la Soroca pentru o persoană electrocutată

21:50

Noi deja am publicat un material amplu despre pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii, ba chiar v-am adus și exemple concrete despre modelele de studii alese de unele instituții din raionul Soroca. În continuare vă propunem să aflați după ce scenariu va decurge procesul în unele țări din lume: Statele Unite […] Post-ul Toată lumea se pregătește de noul an de învățământ. Unde și cum vor învăța copiii? apare prima dată în Observatorul de Nord.