Naftogaz ridică tarifele la gaz pentru ucraineni cu 45 la sută

"Este pentru prima dată când v-ați bucurat de o vacanță extinsă, dar care v-a accentuat dorința de a învăța și, mai ales, de a reveni în sălile de clasă, alături de colegi și profesori.Așa cum am resimțit-o cu toții, pandemia a intervenit în cursul firesc al lucrurilor. Va trebui să ne resetă obișnuințele și să acceptăm versiunea alternativă și, foarte important, temporară de realizare a procesului educațional în acest an școlar. Lecțiile la distanță, noile instrumente de lucru cu mijloace tehnologice sunt doar o variantă în complexul proces de predare-învățare, proces din care nu se exclude sârguința, râvna, curiozitatea și marea dorință de a ști.Sunt sigur că fiecare membru al societății noastre care are copil de școală a înțeles, într-o măsură mai mare decât până la pandemie, rolul și importanța profesiei de pedagog.