Directorul OMS Europa: Ziua în care vom învinge pandemia nu este neapărat cea în care vom avea un vaccin

21:40

Organizaţia Mondială a Sănătăţii îndeamnă statele lumii să menţină restricţiile anti-COVID. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că o deschidere fără un control asupra noului coronavirus este o ”reţetă a dezastrului”, scrie Agerpres. Tedros a admis faptul că mulţi oameni s-au săturat de restricţii şi doresc să... The post Avertismentul OMS: Eliminarea restricțiilor anti-COVID este o rețetă a dezastrului appeared first on Portal de știri.