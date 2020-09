Chicu confirmă că ceremonia fiului său a avut loc: „Au participat doar unchii și mătușele”

15:20

Elena Vetrici s-a impus în agricultura moldovenească și a reușit să scrie povestea de succes a fructelor de goji în Moldova. Cultura este relativ nouă în țara noastră, nu are o istorie de generații în spate, iar acest acest lucru a inspirat-o. „Am adus două sute de plante în Republica Moldova, nu m-am gândit să o fac ca o afacere, a fost adus mai mult pentru consum propriu. Văzând beneficiile culturii, trei ani de zile am fost testată de Ministerul Agriculturii și am înregistrat în Registrul de Stat al Republicii Moldova cultura de goji, mai exact - soiul Miracol”, spune Elena.