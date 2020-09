Bilanțul deceselor asociate COVID-19 a ajuns la 1 008

20:10

Fostul preşedinte al Indiei Pranab Mukherjee, dintre anii 2012-2017, a murit, la vârsta de 84 de ani, după ce fusese testat pozitiv cu COVID-19, scrie Agerpres. Starea de sănătate a fostului preşedinte s-a deteriorat începând de duminică. Originar din Bengal, Mukherjee a fost un protejat al fostului premier Indira Gandhi,...