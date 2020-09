Șeful adjunct AIPA: 40 de agenți economici afectați de secetă au primit autorizație spre plata compensațiilor. Urmează alți 180

15:00

Lipsa precipitațiilor din ultima perioada face ca lucrările agricole de toamnă să devină o activitate riscantă. Astfel, conform calendarului agricol, la etapa actuală, mulți fermieri demarează procesul de semănare a rapiței, proces care, ulterior, va fi substituit de însămânțarea grâului și a orzului de toamnă. Am discutat cu Vasile Șarban, Șef Direcție politici de producție, […]