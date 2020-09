Dodon pregătește „măsuri legale” ca viitorul președinte să dizolve Parlamentul imediat după inaugurarea în funcție

11:50

„Prețuim lucrurile care contează cu adevărat, de aceea, pentru al doilea an consecutiv, la început de an școlar, FinComBank se alătură campaniei sociale „Donează un ghiozdan călător””, anunță reprezentanții instituției. În acest an, circa 40 de elevi din raioanele Telenești, Criuleni și Hîncești au primit ajutor sub forma unor donații de ghiozdane pline cu rechizite, astfel încât începutul de an școlar să aducă cu sine dorința de a învăța, de a acumula noi informații necesare în procesul educațional și încrederea că vor reuși.