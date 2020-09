Tudor Deliu, candidat PLDM la prezidențiale, a depus actele la CEC

13:00

S-a încheiat un nou sezon în campionatul național la fotbal pe plajă. Pentru a 7-a oară consecutiv, a triumfat formația Djoker, transmite IPN. În ultima etapă, disputată pe noua arenă din parcul La izvor, echipa antrenată de Leonid Podlesnov a dispus cu 5-4 de Nistru. Sergiu Nicolaiciuc a înscris două...