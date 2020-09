/DOC/ Alertă de călătorie. În ce condiții pot intra cetățenii R. Moldova pe teritoriul Bulgariei

10:50

În acest an, mulți dintre elevi au ascultat sunetul primului clopoțel… online. În fața calculatoarelor, tabletelor sau telefoanelor, elevii și profesorii au dat startul unui nou an școlar. Prima oră de diriginție, în acest an, a fost dedicată măsurilor de protecție pe care trebuie să le respecte elevii. Profesorii le-au explicat elevilor cum trebuie să […]