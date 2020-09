(doc) Lista țărilor din zona verde, la sosirea din care moldovenii nu trebuie să stea în carantină

11:15

Netflix a elaborat o listă de filme care vor putea fi vizionate complet gratuit și fără un cont, iar filmele vor fi disponibile în întreaga lume. Serviciul cuprinde o selecție de filme și seriale Netflix Original, printre care și Stranger Things, Murder Mistery, Elite, Bird Box, When They See Us și The Two Popes.