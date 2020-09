Ziua Limbii Române, sărbătorită și la Cernăuți

10:00

Românii din Țară, din Republica Moldova, din comunitățile istorice și de pretutindeni marchează, la 31 august, Ziua Limbii Române. În România, sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 53/2013, care prevede ca Ziua Limbii Române să fie sărbătorită de autoritățile publice din România și de reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de Institutele Culturale ale României sau alte instituții românești din afara țării. Începând cu 31 august 1989, dată la care a fost legiferată trecerea la scrierea în grafie latină, în Republica Moldova se sărbătoreşte anual Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente culturale. Din 2011, Chișinăul și Bucureștiul au marcat simultan această sărbătoare. Potrivit deciziei din ziua de 5 decembrie 2013 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova limba română este limba de stat în stânga Prutului. Curtea Constituţională a decis că textul din Declarația de Independență prevalează textului din Constituție, ceea ce înseamnă că limba vorbită în Republica Moldova este româna, nu cea menționată în Constituție, ,,moldoveneasca”. Programul cultural dedicat sărbătorii „Limba noastră cea română” la Chișinău Astăzi, de la ora 9.00, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu, s-a desfășurat o lecție publică „In memoriam lui Vlad Pohilă – om al cărții” și „Nicolae Mătcaș – 80. Risipă și măsură”. Totodată, până la ora 15.00, în scuarul Centrului Academic „M. Eminescu” (bd. Dacia 20), are loc Programul muzical-literar „Odă Limbii Române”, care include: depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu; cuvânt de salut; sădirea teilor - pomul simbol a lui Mihai Eminescu, program muzical susținut de AF ,,Baștina” și AF ,,Haiducii”. Cu începere de la ora 10.00, Academia de Științe a Moldovei organizează ședința festivă online, dedicată Sărbătorii Naționale „Limba Noastră cea Română” și deschiderii Congresului Mondial al Eminescologilor, în incinta sălii Azurii a Academiei de Științe a Moldovei. Pe tot parcursul zilei, se desfășoară expoziția online „Bijuteriile Jocului”, dedicată aniversării a 75 de ani de la fondarea Baletului Național „JOC” și Sărbătorii Naționale „Limba Noastră”, în sala Muzeului de Istorie a orașului Chișinău. Între orele 10.00 și 10.15 au loc depuneri de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar între 10.15 și 10.30 – depuneri de flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor și Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt. La 10.30 – depuneri de flori la bustul poetului Alecu Russo (str. Alecu Russo, 63/1). Între 11:00 - 12:00, pe bulevardul Mircea cel Bătrân 7, are loc manifestarea literar-muzicală, discursuri, recital de poezie și expoziție de carte „Limbă preasfântă, mereu neînfrântă”. În intervalul 10.00 - 13.00, la Biblioteca B.P. Hașdeu, are loc Maratonul lecturii „Floare divină, limba română” (recital de poezii). La ora 11:00, la Biblioteca B.P. Hașdeu, filiala „Transilvania”, începe recitalul de poezie „Limba doinelor de aur, Limba noastră cea română” La aceiași oră, la filiala „Ovidius” a aceleiași biblioteci, începe o lectură publică, fragment din eseul „Limbă și Naționalitate” de Mihai Eminescu. La ora 12.00 începe Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a IX-a, „Eminescu universal”. Noi apariții editoriale, noi traduceri, în cadrul centrului Academic Internațional Mihai Eminescu din Chișinău. Decernarea premiilor expoziției-concurs „Saloanele Moldovei”, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova și Asociația AP din or Bacău, ediția a XXX-a, are loc la Centrul Expozițional Constantin Brâncuși al UAPM, cu începere de la ora 12.00. În cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu are loc și expoziția virtuală de carte „Limbă prea sfântă, mereu neînfrântă, filiala „Transilvania”, ora 12.00. Peste o oră, la filiala „Ovidius”, aceeași bibliotecă, se desfășoară un moment poetic „Pentru ea”, autor Grigore Vieru. Victor Cobzac, artist plastic, poet, conferențiar universitar UTM, prezintă un spectacol de poezie „Sunt român la mine acasă”, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu, filiala „Ovidius”, ora 13.00. Ansamblului etnofolcloric „Plăieșii” și Nicolae Gribincea prezintă programul cultural „Cântare graiului străbun”, începutul la ora 17.15. Evenimentul este transmis de Moldova 1, dar și pe rețelele de socializare ale Direcției Cultură a mun. Chișinău. Articolul 31 august – Ziua Limbii Române care ne unește apare prima dată în InfoPrut.