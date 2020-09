(FOTO/VIDEO) Năstase, Usatîi și Deliu au depus actele la CEC pentru a înregistra grupul de inițiativă pentru prezidențiale

10:50

În ultimele 24 de ore, India a raportat 78 761 de cazuri noi de coronavirus, ceea ce reprezintă un nou record mondial, informează Agerpres cu referire la AFP. Precedentul record fusese stabilit la 17 iulie de SUA, care înregistraseră 77 638 de noi contagieri. India este cea de-a treia ţară cu cele mai multe cazuri