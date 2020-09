Dodon: Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate

09:10

„Dragi elevi și studenți, Stimați Profesori, cu emoție și dor vă urez Bine ați revenit în școală! Emoție, pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care-l traversăm și care ne-a ținut fizic - atâta timp - departe unii de ceilalți. Dor, pentru că nostalgia anilor de școală se strecoară an de an, de 1 septembrie, în sufletul adulților de astăzi, transpunându-i - imaginar - în elevii care au fost ieri. Vă sunt recunoscător, dragi copii, elevi și...