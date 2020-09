Autoritățile locale: „Demolarea cinematografului Gaudeamus este neautorizată”. A fost interzisă construcția blocurilor de locuit

14:30

Avocatul Rod Hollier a realizat un studiu despre atractivitatea fizică în sistemul de justiție și a publicat articolul „Physical attractiveness bias in the legal system„, în revista online The law project. Autorul a menționat că scopul articolului este acela de a informa avocații și ceilalți factori de decizie că pot folosi părtinirea atractivității în avantajul lor. Articolul (studiu) Cu cât arăți mai bine, cu atât crește probabilitatea ca judecătorul să emită o hotărâre în favoarea ta apare prima dată în #diez.