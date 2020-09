Cursul valutar oficial la 01.09.2020

17:40

Urme de coronavirus au fost descoperite în toaleta unui apartament neocupat din Guangzhou, China. Acest fapt sugerează că patogenul a fost purtat prin aer și prin țevile de canalizare și amintește de izbucnirea unui focar de SARS în Hong Kong în urmă cu 17 ani, scrie Bloomberg. Urmele de SARS-CoV-2... The post Cum se transmite Covid-19 la toaletă. Urme de coronavirus au fost descoperite în baia unui apartament nelocuit din China appeared first on Portal de știri.