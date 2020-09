Astăzi, în Moldova și în lume

14:20

Școlile și grădinițele se redeschid de pe 1 septembrie în condiții extrem de dificile din cauza pandemiei de coronavirus. Școlile au avut de ales între șapte scenarii de funcționare propuse de ministerul educației. Directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Chişinău, Grigore Vasilache, spune ca începe un an de studii complicat și nesigur. Europa Liberă: Suntem în ajunul unui nou an de studii, un an mai deosebit, ținând cont de pandemia de COVID-19. Cât de pregătiți sunteți pentru a demara noul an școlar?Grigore Vasilache: „Parcă suntem pregătiți, dar, ținând cont de condițiile pe care le avem, avem mari emoții. La 1 septembrie vor veni copiii în două schimburi, nu vor veni toți, vor veni numai unele clase – I, a V-a și a X-a.”Europa Liberă: De ce ați decis așa?Grigore Vasilache: „Această decizie este a treia. Până la urmă, am decis să ne oprim la această variantă din mai multe motive: 1. avem mulți copii în clasă, în clasele noastre sunt câte 40 de copii, până la 40, chiar pe subgrupe sunt 20, unde sunt mulți; 2. avem clase multe; 3. cabinetele din instituția noastră nu sunt așa de mari ca să ne putem permite să așezăm 20 de copii cu distanța de 1,5 metri între ei. Din acest motiv, vrem să verificăm situația și să înțelegem modul acesta de lucru în primele două săptămâni cu aceste clase, după care vom lua o altă decizie.”Europa Liberă: Deci, copiii din aceste clase vor veni la școală, ceilalți rămân acasă să studieze online?Grigore Vasilache: „Da, ceilalți rămân acasă să studieze online.”Europa Liberă: Ați analizat toate cele șapte scenarii pe care le-a propus Ministerul Educației?Grigore Vasilache: „Inițial am propus un scenariu, după aceea ne-am gândit la al doilea, după aceea, la al treilea, după aceea am revenit la Consiliul de administrație. Știți, la Consiliul de administrație părinții care sunt în consiliu au propus să facem lecțiile online. Am discutat mult, noi am avut niște consilii de administrație și profesorale lungi, dar sper că productive, fiindcă chiar ne interesează cum ar fi cel mai bine să procedăm. De aceea nu ne-am uitat la timp, am discutat atâta cât am avut nevoie în speranța că să luăm o decizie corectă. Vă zic, părinții din Consiliul de administrație au cerut, au rugat să facem lecțiile online. După ce noi la Consiliul profesoral am zis totuși că haideți să ne întâlnim pe viu cu copiii, fiindcă știm că doresc copiii să vină la școală, să se vadă, să discute cu noi, să lucrăm la ore pe viu, dar mulți părinți au venit, chiar și cereri au scris că ei nu-și aduc copiii la școală. Și atunci, noi le-am permis această variantă. Am vorbit cu colegii și le-am zis că, chiar dacă vom lucra cu copiii la clasă, calculatorul cu camera va fi aranjat în așa fel ca să poată fi înregistrat și trimis acest lucru și copiilor care stau acasă.”Europa Liberă: Dar Dvs. vreți să testați două săptămâni acest model, să vedeți dacă e bine, unde mai puteți ajusta ceva, ca după asta să luați o decizie finală?Grigore Vasilache: „Eu mă tem că anul acesta cu deciziile finale n-o să fie așa de simplu. Eu le-am spus și colegilor: „Stimați colegi, luăm decizia pe aceste două săptămâni”. Eu chiar nu exclud că și în perioada aceasta ne vom întruni și va fi nevoie să decidem altceva, dar deocamdată două săptămâni vom vedea cum decurg lucrurile la noi, vom vedea cum decurg lucrurile la colegii noștri din alte școli, inclusiv din Chișinău, după care vom înțelege că, iată, e bine așa sau ar fi bine altfel. Colegii mei din instituția publică „Mircea Eliade” în majoritate sunt pregătiți pentru ore online, au toți calculatoare primite de la școală, am făcut diferite cursuri cum să lucrăm cu copiii la distanță, am avut experiența din martie, că unii colegi mai încet după aceea s-au adaptat cu majoritatea și sper că nu va suferi foarte mult calitatea orelor.”Europa Liberă: Deși, dacă e să adunăm toate părerile, mulți părinți, mulți elevi, mulți dascăli rămân la ideea că această învățătură online suferă la capitolul calitate.Grigore Vasilache: „Sunt de acord. Și aici le-am vorbit la toată lumea – și părinților, și colegilor – atitudinea contează. Contează atitudinea profesorului care pregătește această oră și o desfășoară și, evident, contează atitudinea copilului care stă în partea cealaltă a ecranului și ascultă sau nu ascultă, face însemnări sau nu face însemnări, își rezolvă sarcinile primite pentru lucrul de acasă sau nu și le rezolvă. Aici argumente sunt foarte multe care influențează asupra rezultatului final. Eu în luna mai-iunie am organizat un sondaj cu părinții copiilor din liceul nostru și vreau să vă zic că a fost 48:52 pentru online și offline. Și zilele acestea, după ce tot eram în căutare ce decizie să luăm, în discuție cu copiii care veneau la școală să aducă manuale, să ia manuale, mai veneau și pur și simplu că chiar voiau să se vadă cu colegii și cu profesorii, în discuțiile cu ei, vreau să vă zic că părerile sunt împărțite. Unii spuneau „da”, iar alții se uitau sceptic și spuneau: „Dar știți că e periculos încă?” Și la acest moment, când noi avem 500-600 de persoane pe zi, zic și eu că este periculos.”Europa Liberă: Câți aveți per ansamblu copii?Grigore Vasilache: „Avem 1182 de copii.”Europa Liberă: Din câte înțeleg, responsabilitatea totală acum e pusă pe umerii școlii?Grigore Vasilache: „Da, a directorilor de instituții.”Europa Liberă: Doamne ferește, se înregistrează un caz...Grigore Vasilache: „Am avut săptămâna aceasta întruniri cu părinții claselor a I-a și a V-a. Le-am vorbit despre toate scenariile care se pot întâmpla. Doamne ferește se înregistrează un caz, în acest moment toată subgrupa sau grupa respectivă de elevi trece în carantină pentru 14 zile. Am avut onoarea să avem în calitate de părinte un medic vestit din Republica Moldova și l-am rugat să vorbească cu părinții, la care d-lui a zis că „da, trebuie să avem grijă cu toții și să fim ascultători” în sensul că să îndeplinim cerințele care ne sunt înaintate și totuși a menționat că la noi în momentul de față încă sunt foarte mulți bolnavi, inclusiv copii.”Europa Liberă: Deci, riscul rămâne mare?Grigore Vasilache: „Rămâne mare riscul, dar să sperăm, fiindcă, pe de altă parte, îmbolnăvirea copiilor este mai rară. Da, dar este și altă parte a monedei. La noi în instituție, de exemplu, o treime din profesori au peste 60 de ani. Pe unii din ei eu nu-i pot aduce la școală că au și mai mult de 63 de ani. De aceea o să încercăm să combinăm. Chiar când am zis că clasele a X-a, a V-a și I vin la școală, am vorbit și cu părinții și vom desfășura și unele ore online cu ei, chiar și în ideea pregătirii lor către un așa scenariu, de exemplu, educația tehnologică, educația muzicală, educația plastică. Am vorbit cu colegii, i-am rugat să pregătească scenariile respective și la aceste discipline vom avea ore online.” Europa Liberă: Dar pentru profesori nu se dublează, triplează sarcina?Grigore Vasilache: „Lucrul acesta e din martie. E cu mult mai complicat să pregătești o oră online decât altfel. Apelul meu către colegi a fost acesta: „Stimați colegi, medicilor le este mai greu în situația de față. Haideți să facem un pas.” Da, eu înțeleg, sper, apropo la acest capitol, că totuși așa cum se spune că va fi executat și ni se va permite să obținem și unele fonduri adăugătoare poate pentru profesorii care au mai mult de lucru, dar, neștiind ce se poate întâmpla, fiindcă înțelegem că este complicat la acest capitol, i-am rugat să nu atragem atenția la bani, la efortul pe care îl depunem, pentru că este un moment de cotitură, să zic așa, unde de la noi, iată, se cere acest lucru. Cred că am putea să facem un efort în plus.”Europa Liberă: Ați spus și Dvs. că mulți profesori au trecut de 60 de ani. De ce atât de greu trec pragul școlii tinerii specialiști?Grigore Vasilache: „Anul acesta am primit doi tineri specialiști și chiar mă bucur de ei, din discuțiile pe care le-am avut cu ambii...”Europa Liberă: Câte cadre didactice aveți?Grigore Vasilache: „64, dintre care doi tineri specialiști și avem necesitate de doi profesori de limbă engleză. Dar ce se întâmplă?”Europa Liberă: Liceul fiind român-englez?Grigore Vasilache: „Da. Deci, vine profesorul, discut cu d-lui, zice că „da” va veni, am bătut palma, pleacă acasă, mă telefonează și-mi spune: „Nu n-am să pot face față”. Lucrul acesta se mai întâmplă poate și din motivul că avem copii foarte buni și sunt copii foarte buni care au cerințe mai mari. Și atunci când colegii noștri mai află din alte izvoare ce se întâmplă și cum decurg orele, ce se face la ore, atunci poate că cineva zice: „Dar mie îmi trebuie să muncesc atâta? Aș putea să merg în altă parte”.” Europa Liberă: Deci există și o teamă pentru responsabilitate?Grigore Vasilache: „Evident. Pe de altă parte, mă bucur că așa-i acum, ca să nu se întâmple că se acceptă, nu se face treabă și nici nu se observă că nu se face treabă. Mai bine vom căuta mai mult până vom găsi acele persoane care chiar vor veni cu dedicație și-și vor îndeplini sarcinile.”Europa Liberă: De ceva timp se face topul liceelor care au reușite mai bune, liceul Dvs. se regăsește în fruntea acestui top. Și asta vă obligă și la mai multe?Grigore Vasilache: „Evident! Apropo de top, chiar ne pare rău că anul acesta examenele de Bacalaureat nu au avut loc în varianta standard, fiindcă am avut două clase – una cu profil umanist și alta cu profil real – deosebite. Am avut niște clase care n-au avut nicio restanță la tezele semestriale trei ani de zile. Așa ceva se întâmplă o dată la zece ani sau nu știu la cât, dar eu în șapte ani n-am mai avut așa rezultat. Și ei, copiii, așteptau cu nerăbdare acest lucru. Poate un singur lucru, din 65 de copii, 56 au fost cu nota „10” la limba străină. Adică acest lucru spune ceva. Iată în septembrie vom vedea, dar din câte știu, foarte mulți la Medicină sunt înmatriculați și sunt mulți, ca de obicei, care își vor face studiile peste hotare.”Europa Liberă: Ce trebuie să se mai întâmple ca procesul educațional să fie la nivelul cerut de societate și de aceste timpuri?Grigore Vasilache: „Poate mă repet: atitudine. Atitudinea elevului, atitudinea profesorului, atitudinea părinților. Și aici ar mai fi o vorbă: să înțeleagă părintele că, dacă copilul lui nu vrea să învețe pentru a deveni academician, să-i dăm voie să devină un inginer bun, să-i dăm voie să fie un muncitor bun...”Europa Liberă: Mai este goana asta după diplome?Grigore Vasilache: „Da, cred că da, fiindcă eu mă uit cum este goana pentru diplomă ca acolo, în diplomă, să fie scris „Mircea Eliade”, chiar dacă an de an are restanțe la disciplinele de bază, cum ar fi matematica, limba română, engleza. Și în discuțiile cu părinții când le spun: „Vă doresc un copil fericit, nu numaidecât să spuneți că, iată, el învață la „Mircea Eliade”, faceți copilașul Dvs. fericit. Lăsați-l să învețe la alt liceu, poate o să aibă mai puține rezultate în cunoștințe, dar o să fie fericit. Asta-i cu mult mai important”.”Europa Liberă: Dar părinții se lasă greu convinși când ei vorba despre acest aspect?Grigore Vasilache: „Foarte greu și chiar mă miră acest lucru.”Europa Liberă: Știți că unii fac sacrificiu, merg peste hotare, muncesc acolo în sudoarea frunții, agonisesc banul doar ei știu cum îl adună și vor să investească în studiile copilului. Grigore Vasilache: „Cu părere de rău, știu multe cazuri când părintele, cum ziceți Dvs., în sudoarea frunții lucrează peste hotare, face bani și-i trimite acasă odorașului, dar odorașul demult este exmatriculat și părintele nici nu știe. La întrebarea: „De ce, Ionel, nu-i spui mamei?” – „Dar eu am ce face cu banii pe care mi-i dă.” Adică, atitudinea, iarăși revin, și responsabilitatea la toți actorii.”Europa Liberă: Autoritățile, guvernanții conștientizează că educația trebuie să fie prioritatea priorităților?Grigore Vasilache: „Cred că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – da, iată, dacă tot guvernul sau toată puterea decisivă din Republica Moldova, cred că mai sunt rețineri.”Europa Liberă: Dar în ce condiții educația ar ajunge să fie pe primul loc?Grigore Vasilache: „Uitați-vă, dacă noi avem probleme cu profesorii, atât de mare număr în fiecare an, e o problemă. Haideți să vedem ce facem. S-au majorat salariile la profesori în ultimul moment, înseamnă că nu-i de ajuns. Trebuie de făcut în domeniul acesta ceva, ca elevul când termină liceul să dorească să meargă la universitățile pedagogice. Ia uitați-vă la Universitatea Pedagogică, sunt unele universități că au și burse mai mari, și condiții mai bune, nu se duc copiii.”Europa Liberă: Adică profesia nu mai este una prestigioasă?Grigore Vasilache: „Nu este. Vă zic încă un argument. Când întreb copilașii vorbind despre absolvire și zic, uite, poate te duci la Pedagogie? Știți ce-mi spune? „Cu copiii ăștia să lucrez?”. Adică, iată, ce văd copiii, ce fac la pauză, cum răspund profesorilor, cum vin la școală, fiindcă sunt cazuri când trebuie să-i spui de trei ori că trebuie să îndeplinești asta sau asta și el nu te ascultă nu știu din care motiv. Și atunci, copiii care judecă spun: „Nu, nu vreau eu să lucrez cu așa copii, mai bine mă duc și îmi câștig altfel bucata de pâine.”Europa Liberă: Totuși, șapte ani de acasă contează mult?Grigore Vasilache: „Cum se zice, e prima academie și cea mai importantă. Dacă nu este această academie, e foarte complicat de făcut ceva mai departe. Dacă noi copilului îi spunem că dacă ai să-mi aduci sau ai să iei „10”, ai să ai un iPhone, când el e încă în clasa a IV-a sau a V-a... Dar așa se motivează, prin material? Haideți să discutăm cu copilul altfel, haideți să-i lămurim că el pentru el învață, nu pentru ca să aibă acel telefon. Și mai este un lucru: nu știu de ce dacă mama lui Petrică i-a cumpărat un telefon modern, numaidecât trebuie să-i iau și eu la copilul meu tot așa sau încă mai bun. Să scăpăm de lucrurile acestea, să le dăm la o parte, să mergem în altă direcție. Câte cărți i s-au cumpărat acelui copil? Câte cărți am discutat noi împreună cu copilul acela după ce le-a citit? Și le-am citit și eu, nu de atâta poate că poate tare am vrut, dar trebuie să discut cu copilul, trebuie să văd ce a înțeles el din cartea ceea și altele.”Europa Liberă: Probabil că sunt prea puține modele, repere, exemple în societate după care să se orienteze cei tineri?Grigore Vasilache: „Să spun acum care este problema și de ce am ajuns aici chiar îmi este greu, dar mă doare foarte mult unde suntem, nu-mi place. Nu-mi place unde suntem, nu-mi place ceea ce fac unii dintre copii, inclusiv părinți. Iată goana asta a noastră prea mare după material ne încurcă foarte mult.”Europa Liberă: Bună ziua, școală!Grigore Vasilache: „Bună ziua, școală!”